USA, spese personali e redditi stabili a giugno

(Teleborsa) - Stabili i consumi delle famiglie americane.



Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, a giugno i consumi personali (PCE) sono cresciuti dello 0,4%, in rallentamento rispetto al +0,5% del mese precedente (dato rivisto da +0,2%), risultando in linea con le stime di mercato.



I redditi personali hanno invece registrato un incremento dello 0,4% come il mese precedente, centrando anche in questo caso le attese degli analisti.



Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, risulta in crescita dello 0,1% mensile dal +0,2% di maggio e dell'1,9% su anno, stessa variaizone rilevata a maggio. Il consensus indicava un +2%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA