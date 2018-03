USA, via libera di Trump ai nuovi dazi su prodotti cinesi

(Teleborsa) - Il Presidente statunitense Donald Trump ha firmato il memorandum che impone nuovi dazi su prodotti cinesi per un valore annuo di circa 60 miliardi di dollari.



Si tratta della "prima di molte altre azioni commerciali" che Washington intende intraprendere, ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca durante la firma del provvedimento.



La lista dei prodotti coinvolti sarà pubblicata entro i prossimi 15 giorni. Ci saranno anche 30 giorni di tempo per i commenti pubblici. Il settore più colpito sarà quello tecnologico.



Trump ha dichiarato che la Cina "ruba" agli USA segreti tecnologici e commerciali causando alle aziende perdite per miliardi di dollari e cancellando posti di lavoro.



Si tratta del secondo attacco diretto alla seconda economia mondiale da parte del Presidente americano dopo la decisione di imporre dazi su alluminio, acciaio, pannelli solari e lavatrici, di cui la Cina è il principale produttore mondiale.



Sempre oggi, 22 marzo, il rappresentante del commercio americano, Robert Lighthizer ha annunciato che Unione Europea, Australia, Argentina, Brasile e Corea del Sud saranno per il momento esclusi dalle tariffe su alluminio e acciaio.

