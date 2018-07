Utile piÃ¹ che triplicato. Galp Energia alza la guidance

(Teleborsa) - Galp Energia ha chiuso il primo semestre con un risultato netto in forte aumento, grazie alla maggiore produzione ed ai prezzi del petrolio e del gas naturale. Sulla scia dei buoni conti, la compagnia portoghese di gas e greggio ha rivisto al rialzo le proprie stime per l'intero anno.



Nei sei mesi del 2018, l'utile netto si è attestato a 330 milioni di euro rispetto a 102 milioni di euro dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 20% a 4,55 miliardi di euro. L'Ebitda è stato pari a 741 milioni di euro, grazie alla forte crescita delle attività di esplorazione e produzione di Galp.



Outlook. Per l'anno in corso, la società si attende un Ebitda superiore a 2,1 miliardi di euro, rispetto al range 1,8-1,9 miliardi stimato in precedenza.

