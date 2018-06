Vacanze da nababbi? Per una casa deluxe si spende l'80%

(Teleborsa) - Campo da tennis, jacuzzi, piscina, biliardo ma anche maggiordomo, chef e guida turistica: sono solo alcuni dei benefit a disposizione di chi sceglie di trascorrere le ferie in una casa vacanza di lusso.



Ma quanto può costare un affitto a cinque stelle? Circa l'80% in più della media, rileva il portale CaseVacanza.it, aggiungendo che al momento solo il 6,5% della domanda di locazioni brevi riguarda immobili di lusso a fronte di un'offerta ancora limitata. Gli annunci di case da nababbi riguardano infatti appena il 2,5% del totale.



Cifre a parte, chi volesse realizzare una vacanza deluxe sappia che la meta più gettonata è la Toscana, che ha attratto il 14% delle richieste. Al secondo e terzo posto si trovano invece rispettivamente Puglia e Campania con il 12% e il 10% delle richieste.



Le case di lusso che si possono affittare per brevi periodi hanno una superficie media di oltre 160 metri quadrati, contro gli "appena" 75 delle abitazioni medie. Va evidenziato il record della Sicilia, regione in cui le case vacanza a cinque stelle misurano mediamente oltre i 250 metri quadrati.



Nel 40% di queste dimore è presente una piscina a uso esclusivo, mentre il 15% è dotato di Jacuzzi.



Chi sceglie di alloggiare in una casa vacanza di lusso lo fa mediamente per un periodo di sette giorni e viaggia in piccoli gruppi, composti da circa 4 persone. Per un soggiorno di questo tipo la spesa settimanale è pari a una media di 1.250 euro.



La regione in cui i "nababbi" prenotano vacanze più lunghe è la Sardegna, dove la durata arriva a 12 giorni.

