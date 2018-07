Vacanze, souvenir enogastronomico per 4 italiani su 10

(Teleborsa) - Prodotti tipici come souvenir per più di quattro italiani su 10 (42%). E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' divulgata in occasione dell'assegnazione delle "Bandiere del gusto 2018". Quest'anno appena il 19% degli italiani torna a mani vuote dalle ferie, ma le difficoltà economiche spingono verso spese utili, con i prodotti tipici come vino, formaggio, olio di oliva, salumi o conserve che vincono su tutte le altre scelte. Al secondo posto tra i souvenir – continua l'associazione dei coltivatori – si classificano prodotti artigianali e a seguire gadget, portachiavi, magliette.



"L'Italia è il solo Paese al mondo che può contare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare che peraltro ha contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di una bellezza unica" afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che "il buon cibo insieme al turismo e alla cultura rappresentano le leve strategiche determinanti per tornare a crescere puntando sulle specificità di un modello produttivo unico che è cresciuto ed ha vinto puntando sui valori dell'identità, della biodiversità e del legame territoriale".



Primati che rappresentano una attrazione fatale per i turisti stranieri e hanno permesso di conquistare nel primo trimestre del 2018 il record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 3,3 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un valore che sfiora i 10 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA