Valentino, accordo con L'Oréal per i profumi

L'Oréal ha siglato un un accordo di licenza a lungo termine a livello mondiale per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di profumi e bellezza di lusso con il marchio Valentino. Fino a questo momento la distribuzione è stata curata dal gruppo spagnolo Puig che aveva la licenza sin dal 2011. L'intesa sarà efficace dal 1° gennaio 2019 dopo le approvazioni richieste. Le prime tre fragranze più popolari oggi sono Valentino Donna, Valentino Uomo e Valentina.



Fondata nel 1960 a Roma, la maison Valentino oggi conta sullo stilista Pierpaolo Piccioli alla direzione creativa e Stefano Sassi in quello di amministratore delegato.



«Siamo entusiasti - ha scritto Nicolas Hieronimus, deputy ceo di L'Oréal - di aver ottenuto la licenza della maison Valentino. Con la sua combinazione unica di prestigio e modernità Valentino integra idealmente il nostro portafoglio marchi».



«Siamo molto felici d'iniziare questa nuova avventura assieme a L'Oréal - ha aggiunto Sassi - per sviluppare ulteriormente la nostra attività di bellezza».





