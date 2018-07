Veicoli commerciali, vendite in calo anche a giugno

(Teleborsa) - Metà anno fiacco per i veicoli commerciali, le cui vendite si attestano sui livelli dello scorso anno. Dopo un inizio 2018 a doppia cifra, le vendite hanno cominciato a registrare risultati negativi, facendo segnare nel semestre un -0,1% con 89.916 veicoli commerciali venduti (autocarri con ppt fino a 3,5t), contro i 90.044 dei primi sei mesi del 2017. Secondo le stime elaborate e diffuse dal Centro Studi e Statistiche UNRAE, il mese di giugno si è concluso con 15.880 immatricolazioni di veicoli nuovi, in calo del 4,3% rispetto ai 16.592 del mese di giugno dello scorso anno.



"Alla luce del 1° semestre, rimane confermata – afferma Michele Crisci, Presidente dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri – la nostra stima di un 2018 in linea con i risultati dell'anno precedente, frutto di una seconda parte dell'anno che dovrebbe mantenersi in attivo visto il confronto con lo stesso periodo 2017 caratterizzato da una flessione a doppia cifra. A fine 2018, quindi, i veicoli da lavoro dovrebbero mantenersi leggermente al di sotto delle 200.000 immatricolazioni, con circa 196.000 unità (+1%)".



Dall'analisi dei canali di vendita, da rilevare che gli acquirenti privati (operatori con codice fiscale, incluse le ditte individuali, i professionisti, ecc.) nel periodo gennaio-maggio 2018 sono stati gli unici a registrare un risultato negativo: con 16.512 immatricolazioni, infatti, perdono, il 3,9% in volume e un punto di quota percentuale, attestandosi al 22,4%. In aumento le società (+2,1%) che rappresentano quasi la metà delle vendite totali (49,0% di quota) con 36.189 unità, grazie alla spinta delle autoimmatricolazioni (+11%). Il noleggio, infine, grazie alla valente performance del breve termine (+8,5% e una rappresentatività del 3,4%) e del lungo (+0,1% ma una quota del 23,0%), segna un leggero incremento (+1,8%) rispetto allo scorso anno con un totale di 21.178 vendite e una rappresentatività complessiva del 28,7%.



Dall'analisi per alimentazione, infine, si conferma la consueta predominanza delle immatricolazioni di veicoli diesel, che rappresentano quasi il 93% delle vendite e si mantengono stabili sui volumi dello scorso anno. Ottima la performance del metano (+15,2%) e degli ibridi (+62,4%), mentre accusano una forte flessione le vendite di autocarri elettrici, in calo del 26,1% rispetto ai primi 5 mesi 2017. Leggera positività per le motorizzazioni a benzina e Gpl.

