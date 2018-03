Vittoria Assicurazioni, scende l'utile nel 2017

(Teleborsa) - Il bilancio consolidato di Vittoria Assicurazioni esprime un utile netto di 77,5 milioni (principi contabili IFRS) in flessione del 12% se si esclude l'effetto delle plusvalenze straordinarie realizzate nel 2016. La riduzione non considerando tale effetto è del 42,8%.

I premi Danni (lavoro diretto) aumentano del 6,2% mentre i premi Vita (lavoro diretto) diminuiscono del 6,2%.



Il Patrimonio netto aumenta dell'11,1% e si attesta a 828,6 milioni. Il Solvency II Ratio si attesta al 210,5%.



Proposto un dividendo pari a 0,28 euro per azione (+33,3%).

