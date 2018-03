Vivendi cede quota Ubisoft pari a 27,27% capitale per 2 mld

(Teleborsa) - Vivendi vende la sua quota in Ubisoft in accordo con la famiglia Guillemot, pari al 27,27% del capitale per 2 miliardi di euro. La quota fu comprata, spiega Vivendi, per 794 milioni di euro.



Le oltre 18,3 milioni di azioni saranno vendute a investitori istituzionali attraverso una procedura di private placement. Di queste oltre 9,3 milioni andranno a investitori giĆ individuati da Ubisoft. Altre 3 milioni di azioni saranno cedute alla Guillemot Brothers attraverso Credit Agricole . Infine 9 milioni di pezzi saranno venduti alla stessa Ubisoft.











