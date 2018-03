(Teleborsa) - Vivendi esce da Ubisoft Entertainment .



Il conglomerato media francese ha infatti annunciato di essere entrata in trattative per la cessione del 27,27% dello sviluppatore di videogiochi al prezzo di 2 miliardi di euro.



Delle oltre 30,4 milioni di azioni Ubisoft in mano a Vivendi, 19,8 milioni saranno vendute ad investitori istituzionali attraverso una procedura di accelerate bookbuilding a 66 euro per azione, 3 milioni di titoli andranno a Guillemot Brothers per la stessa somma, 7,5 milioni di pezzi saranno venduti alla stessa Ubisoft.



La notizia sembra aver giovato ad entrambi i titoli: Vivendi avanza a Parigi di 1 punto percentuale mentre Ubisoft guadagna, sempre sul listino francese, il 3%.

