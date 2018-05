Vodafone a un passo dall'acquisto di asset da Liberty Global

(Teleborsa) - Vodafone sarebbe ad un passo dall'acquisto di Liberty Global.



Secondo il Financial Times la big britannica delle telecomunicazioni e l'operatore di tlc via cavo del miliardario John Malone avrebbero finalmente trovato un accordo sulla valorizzazione degli asset oggetto della transazione e potrebbero firmare l'accordo di compravendita già questa sera.



Vodafone rileverebbe la tedesca Unitymedia e tre società minori nei paesi dell'Europa dell'est in un'operazione da 18 miliardi di euro.





