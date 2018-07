Vodafone Italia, nel primo semestre ricavi a 1.231 milioni di euro

(Teleborsa) - Dopo i conti di Vodafone, anche Vodafone Italia annuncia i conti del trimestre al 30 giugno 2018 con ricavi da servizi a 1.231 milioni di euro (-6,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente). La performance finanziaria del trimestre è stata principalmente condizionata dalla piena ottemperanza al provvedimento cautelare adottato dall'Antitrust, che ha portato Vodafone a scegliere di sospendere l'adeguamento tariffario previsto con il ritorno alla tariffazione mensile e, in parte, dalla accelerazione delle dinamiche competitive sul segmento mobile, parzialmente compensata dalla crescita dei ricavi e della base clienti di rete fissa.



Cresce ancora il numero di clienti 4G che raggiunge quota 12,6 milioni, in salita del 29,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (+ 2,9 milioni di clienti).



I ricavi da servizi di rete fissa sono pari a 257 milioni di euro (+7,1% ). Continua la crescita dei clienti di rete fissa con 2,8 milioni di clienti, di cui 2,6 milioni in banda larga in crescita del 13,8% (+310 mila rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente). I clienti in fibra hanno raggiunto quota 1,3 milioni, con una crescita di 518.000 clienti rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (+68,5%).









