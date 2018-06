Vodafone, per i clienti della TV il meglio dello Sport di Sky in HD

(Teleborsa) - Vodafone e Sky insieme per arricchire la loro collaborazione che coinvolge pacchetti e contenuti. E sono proprio i contenuti l'oggetto del nuovo accordo siglato fra le sue società, che riguarda il meglio dello sport di Sky in alta definizione.



Da oggi 28 giugno 2018 arriva su Vodafone TV il nuovo canale Sky Sport Mix HD al numero 1002, con una selezione dei grandi eventi sportivi trasmetti sulla TV satellitare: dalle emozioni del calcio europeo ed internazionale (UEFA Champions League, Europa League e Premier League) ai Gran Premi di Formula 1 e Moto GP.



E per non dimenticare gli altri sport saranno trasmessi i più prestigiosi tornei di tennis (ATP Masters 1000 e finali Wimbledon), oltre agli eventi che riguardano il rugby, il golf e il Wrestling WWE.



Vodafone TV è la piattaforma che integra la TV tradizionale (digitale terrestre) con contenuti on demand e Internet TV, dedicata a tutta la famiglia e disponibile anche in mobilità ad un prezzo accessibile. Oltre al digitale terrestre, la piattaforma può offrire un ampio catalogo "on demand" di show, film, documentari e contenuti per bambini, grazie alle partnership siglate da Vodafone con importanti player come Sony Pictures Entertainment, 20th Century FOX, Turner e BBC Worldwide.



Su Vodafone TV è inoltre possibile personalizzare la propria offerta attraverso le app NOW TV (con i ticket Serie TV, Cinema, Sport), Netflix, Infinity, CHILI e Youtube. La piattaforma dispone anche di una serie di funzionalità avanzate per mettere in pausa, registrare programmi o vedere contenuti già andati in onda.

