Vola il comparto alimentare a Piazza Affari (+1,83%), guizzo positivo per Campari

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l'indice del settore alimentare italiano, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'EURO STOXX Food & Beverage.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 84.338,66 con un salto di 1.526,82 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno il settore Alimentare europeo che guadagna appena lo 0,37%.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice alimentare, ottima performance per Campari, che scambia in rialzo del 2,36%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, seduta positiva per Bioera, che avanza bene dell'1,54%.



Composta Massimo Zanetti Beverage, che cresce di un modesto +0,86%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA