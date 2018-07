Vola il comparto del commercio in Italia (+1,94%), guizzo positivo per Eprice (+5,19%)

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il settore vendite al dettaglio italiano, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'EURO STOXX Retail.



Il FTSE Italia Retail ha aperto a quota 133.920,14 con un salto di 2.574,42 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno il comparto vendite al dettaglio europeo che guadagna appena lo 0,60%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto vendite al dettaglio, grande giornata per Marr, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,41%.



Tra le small-cap di Milano, ottima performance per Eprice, che scambia in rialzo del 5,19%.



Buoni spunti su Damiani, che mostra un ampio vantaggio dell'1,72%.



Ben impostata Netweek, che mostra un incremento dell'1,08%.

