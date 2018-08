Vola il settore commodities italiano (+2,70%)

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il comparto materie prime dell'Italia, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'EURO STOXX Basic Resources.



Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a quota 39.747,18 con un salto di 1.066,92 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno il settore materie prime dell'Area Euro che guadagna appena lo 0,46%.



Tra le azioni piĆ¹ importanti dell'indice materie prime di Milano, seduta decisamente positiva per Tenaris, che tratta in rialzo del 2,73%.

