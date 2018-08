Volano le borse asiatiche

(Teleborsa) - Inizio di settimana più che positivo per i principali listini asiatici. Si mostrano in forte rialzo gli indici giapponesi e cinesi, che registrano guadagni superiori al punto percentuale. Il resto dell'Asia si mostra positivo, seppur con guadagni più moderati.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dell'1,03% a 22,821 punti, mentre il paniere Topix è salito dell'1,10%.



Forti rialzi anche per gli indici cinesi con Shanghai che guadagna l'1,73%, mentre Shenzhen sale del 2,40%.



Vola anche Hong Kong (+2,52%). Guadagni più moderati per Seoul (+0,32%), Taiwan (+0,86%) e Jakarta (+0,76%).



Tra le altre piazze asiatiche domina il segno verde. Positive Kuala Lumpur (+0,16%) e Singapore (+0,62%). Sorridono anche Bangkok (+0,84%) e Mumbai (+0,97%).

