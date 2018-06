Voli low cost di Norwegian da Fiumicino per Israele e Islanda

(Teleborsa) - Voli low cost di Norwegian dall'aeroporto di Roma Fiumicino per Israele e Islanda.



Saranno disponibili dal 28 ottobre e consentiranno di raggiungere Tel Aviv tutti i giorni e Reykjavik, due volte alla settimana, giovedì e domenica.



Le due nuove rotte saranno operate in permanenza e non legate alla stagionalità. Inoltre, i passeggeri dei voli da e per Tel Aviv potranno utilizzare, tre volte alla settimana, le connessioni tra Roma Fiumicino e New York/Newark, disponibili nei giorni di martedì, giovedì e domenica, per chi viaggia tra Israele e Usa; lunedì, mercoledì e sabato per chi parte da New York.



Se il collegamento tra Roma e Tel Aviv metterà a disposizione oltre 135mila posti nel primo anno, quello Reykjavik sarà l'unico diretto verso l'Islanda con un'offerta complessiva di quasi 39mila posti.

