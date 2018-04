Volkswagen consegna oltre un milione di veicoli nel mese di marzo

(Teleborsa) - Ordini da record per Volkswagen nel mese di marzo.



Il gruppo automobilistico tedesco ha raggiunto quota 1,04 milioni di veicoli, in crescita del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Volkswagen ha anche terminato il primo trimestre del 2018 con un record assoluto con oltre 2,6 milioni di veicoli consegnati, in crescita del 7,4% annuo.



Il Gruppo ha consegnato oltre 1,1 milioni di veicoli in Europa nel primo trimestre del 2018 (+4,1%).







