Volkswagen, risultati in chiaroscuro ma titolo balza a Francoforte

Il gruppo industriale tedesco, che comprende 12 marchi automobilistici, ha messo a bilancio ricavi per 58,2 miliardi di euro, in crescita del 3,6% rispetto all'anno precedente, con un flusso di vendite pari 2,7 milioni di veicoli. Le stime erano per 59,3 miliardi di euro.



Scende di circa il 3% dall'anno passato l'utile netto, pari a 3,22 miliardi di euro. Giù del 3,6% a causa di un onere straordinario e inferiore alle attese il profitto operativo, attestatosi a 4,2 miliardi di euro.



"I risultati trimestrali confermano che siamo sulla strada giusta", ha detto Herbert Diess, numero uno della società.



Reazione positive per Volkswagen a Francoforte, con il titolo che guadagna il 2,43%.

