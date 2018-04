Volo diretto tra Venezia e Chicago con American Airlines

(Teleborsa) - American Airlines collegherà dal prossimo 5 maggio Venezia e l'aeroporto ÒHare di Chicago. L'atterraggio del Boeing 787-8 Dreamliner sulla pista del Marco Polo alle ore 11.00 con decollo per Chicago alle ore 14.50.



Il nuovo volo si aggiunge a quello già operato dallo stesso vettore per Philadelphia. Alla presentazione del collegamento sono intervenuti Ton Lattig, managing director Emea sales, e Angelo Camilletti, Manager Sales Southeast Europe di American Airlines.



Prosegue così il programma di potenziamento della presenza della compagnia aerea a Venezia, con un mix di traffico business e leisure e opportunità di comode coincidenze verso un ampio network di destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi.



Secondo le previsioni, i 40mila passeggeri che, attraverso le varie connessioni, viaggiano annualmente tra Chicago e Venezia, raddoppieranno grazie al volo diretto.



American Airlines opera da Roma Fiumicino voli diretti verso New York, Chicago, Dallas-Fort Worth, Philadelphia e Charlotte; e da Milano Malpensa verso New York e Miami.

