Volotea, su Bari e Brindisi superato il milione di passeggeri

(Teleborsa) - La low cost spagnola Volotea ha superato il milione di passeggeri trasportati volando con collegamenti diretti e veloci per l'Italia e l'Europa dagli scali di Bari e Brindisi. Forte dei risultati raggiunti, Volotea continua a investire presso gli scali gestiti da Aeroporti di Puglia e inaugura ben 3 nuove destinazioni proprio in partenza da Bari.



Dal 25 giugno è infatti possibile decollare settimanalmente il lunedì alla volta delle isole greche di Kos e Rodi e dal 27 giugno su Dubrovnik, il mercoledì. Il volo per Dubrovnik è il primo collegamento di Volotea da Bari verso la Croazia. La compagnia ha già ripreso le rotte estive da Bari per Mykons, Creta e Zante, confermando anche altre 4 "ripartenze" estive: dal 26 giugno si è tornati a volare dallo scalo barese per Palma di Maiorca (fino a 2 frequenze settimanali nei periodi di maggiore traffico) e Skiathos (fino a 4 frequenze settimanali), dal 27 giugno per Corfù (fino a 2 frequenze settimanali) e, infine, dal 4 luglio è in programma la ripartenza del volo per Preveza Lefkada, sempre in Grecia, nel Mar Jonio, isola tra Corfù e Cefalonia (fino a 2 frequenze settimanali).



Da Brindisi la compagnia ha già riattivato i collegamenti estivi alla volta di Genova e Venezia (entrambi con 2 frequenze settimanali). Volotea ha iniziato ad operare in Puglia, da Bari, nel 2012. Attualmente il vettore propone un totale di 20 rotte dagli scali pugliesi di Bari e Brindisi.



"Un milione di passeggeri in Puglia è un risultato importante - dice Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea - che dimostra l'ottimo rapporto di collaborazione instaurato con tutte le autorità locali. Inoltre siamo davvero orgogliosi di inaugurare 3 nuove rotte che vanno ad arricchire la nostra già ampia offerta di destinazioni da Bari. Sin dall'avvio delle nostre attività, la collaborazione con Aeroporti di Puglia è stata molto fruttuosa e ribadiamo che per Volotea gli scali pugliesi ricoprono un'importanza strategica anche per i piani di sviluppo futuri. Con i nuovi collegamenti portiamo a 10 le mete raggiungibili in Grecia e apriamo le porte della Croazia ai passeggeri pugliesi. Inoltre, operando voli sempre diretti, puntiamo ad incrementare il traffico di turisti incoming verso la Puglia".



"La collaborazione con Volotea – dichiara Marco Franchini, Direttore Generale di Aeroporti di Puglia – ha consentito nel corso di questi anni di raggiungere traguardi molto lusinghieri, sia sul piano del potenziamento del network, sia sul piano del numero dei passeggeri trasportati. Si tratta di risultati molto significativi in termini numerici e di migliore accessibilità aerea, ai quali hanno contribuito in modo determinante la capacità di Aeroporti di Puglia di garantire ai vettori alti standard di servizio, la grande sintonia commerciale e la capacità di armonizzare i rispettivi programmi di sviluppo. Credo, e mi auguro, che vi siano le migliori condizioni affinché, quanto prima, si possano definire ulteriori e più incisive forme di collaborazione che consentano la nascita di nuovi progetti strategici funzionali al rafforzamento operativo, al di là della programmazione stagionale, del network di destinazioni raggiunte".



Volotea decolla da Bari anche verso 5 mete domestiche (Venezia, Verona, Palermo, Catania e Olbia) e 13 estere (Ibiza e Palma di Maiorca in Spagna, Dubrovnik in Croazia e in Grecia ad Atene, Corfù, Creta, Kos, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante. Da Brindisi, la low cost spagnola raggiunge Genova e Venezia. Dal suo primo volo, nel 2012, la compagnia ha raggiunto il traguardo dei 18 milioni di passeggeri trasportati, totalizzando più di 4,8 milioni di passeggeri nel 2017.



Nel 2018, Volotea ha aperto 58 nuove rotte per un totale di 293 collegamenti in 78 destinazioni europee di 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. La compagnia aerea stima di trasportare quest'anno tra i 5,7 e i 6 milioni di passeggeri.



Sono al momento 12 le sue basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia e Atene. Queste ultime 3 sono state inaugurate di recente. Volotea dispone di una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319, con un organico di 875 dipendenti. Prevista per il 2018 la ceazione di nuovi 250 posti di lavoro.







