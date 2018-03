Vueling, volo diretto Alghero-Barcellona

(Teleborsa) - Alghero e Barcellona sono ora collegate da Vueling con 2 voli diretti settimanali. E' la prima volta che la città del Nord-Ovest della Sardegna e il capoluogo della Catalogna, legate da antiche culture e tradizioni comuni, sono direttamente raggiungibili il mercoledì e la domenica con gli Airbus A319 da 144 posti e A320 da 180 della low cost spagnola.



I passeggeri di questi voli (VY6013 e VY6012) - come ha sottolineato Alexander D'Orsogna, Country Manager per l'Italia di Vueling (Gruppo IAG) - hanno così la possibilità di connettersi al network della compagnia aerea che offre 130 destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa.



"Soddisfatto" Mario Peralda, Direttore Generale di Sogeaal, società di gestione dell'aeroporto Alghero, per la possibilità dei passeggeri in partenza dalla Sardegna di accedere all'hub di Barcellona e sfruttare il servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione con un unico check-in nello scalo di partenza, ritirando direttamente i bagagli all'arrivo.



L'Aeroporto di Alghero-Fertilia "Riviera del Corallo", 27 metri sul livello del mare, è situato nelle vicinanze dell'abitato della frazione di Fertilia, a Nord di Alghero, in provincia di Sassari.

