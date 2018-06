Walgreens Boots Alliance crolla a Wall Street

(Teleborsa) - Pressione su Walgreens Boots Alliance, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,55%.



Il titolo non riesce a beneficiare dei buoni risultati trimestrali ottenuti grazie all'acquisizione dei negozi Rite Aid e si allinea alla pessima performance registrata dal settore farmaceutico sulla notizia che Amazon ha fatto il suo ingresso nel mondo dell'industria farmaceutica. Il colosso di Jeff Bezos ha infatti annunciato l'acquisizione della farmacia online PillPack, società che si occupa della consegna a domicilio di medicinali, specificamente per clienti che necessitano di più prescrizioni al giorno. PillPack offre inoltre un servizio full-time, ovvero disponibile 24 ore su 24.





Lo scenario su base settimanale di Walgreens Boots Alliance rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Walgreens Boots Alliance, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 60,93 dollari USA. Primo supporto visto a 59. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 58,07.



