Wall Street chiusa per il Good Friday

(Teleborsa) - Week end lungo per Wall Street, che oggi resterà chiusa per celebrare il Good Friday. Le borse finanziarie, oggi 30 marzo sono chiuse, da una sponda all'altra dell'oceano, mentre le contrattazioni hanno svolto il normale orario in Giappone e in Cina.



Ieri, 29 marzo, la piazza statunitense ha chiuso la seduta in rialzo grazie ai segnali di distensione arrivati dal fronte geopolitico con l'apertura della Corea del Nord al dialogo.



La borsa americana aprirà di nuovo i battenti il 2 aprile prossimo, al contrario delle borse europee che riapriranno il 3 aprile dopo la conclusione delle festività pasquali.









