Wall Street continua sulla scia degli acquisti

(Teleborsa) - La Borsa di New York inizia la seduta sui livelli della giornata di ieri 22 maggio, riportando variazioni superiori alla parità. Mercati USA che beneficiano della tregua sul fronte commerciale con la Cina. Nella giornata odierna, a seguito degli incontri tra le delegazioni dei due Paesi a Washington, il governo di Pechino ha annunciato tagli dei dazi sull'import per componentistica auto, mentre gli USA rimuoveranno le sanzioni al colosso tecnologico cinese ZTE.



Si attende, sul fronte macro, l'indice FED di Richmond.



A Wall Street sale il Dow Jones che si attesta a 25.017,68 punti segnando un incremento minimo dello 0,04%, mentre l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.738,54 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,47%); consolida i livelli della vigilia lo S&P 100 (+0,19%).



In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto Information Technology.



Tra i protagonisti del Dow Jones, General Electric (+0,88%), Visa (+0,73%), Walt Disney (+0,63%) e Nike (+0,57%). Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health, che ottiene -0,64%.



Sottotono Home Depot che mostra una limatura dello 0,60%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Micron Technology (+7,71%), che ha annunciato un buy back di azioni proprie per 10 miliardi. In luce anche Applied Materials (+2,44%), Baidu (+2,25%) e Western Digital (+2,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Align Technology, che continua la seduta con -1,24%.



Fiacca O'Reilly Automotive, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.



In luce Fastenal, con un ampio progresso dell'1,91%.

