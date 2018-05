Walmart pesante a Wall Street con Flipkart

(Teleborsa) - A picco Wal-Mart, che a Wall Street presenta un pessimo -3,98%. Al mercato non sembra piaciuto l'accordo per l'acquisizione del 77% dell'indiana Flipkart per 16 miliardi di dollari.



La tendenza ad una settimana della big della grande distribuzione è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo scenario tecnico di Wal-Mart mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 81,74 dollari USA con area di resistenza individuata a quota 83,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 81,15.



