Waste Italia, azioni sospese in Borsa a tempo indeterminato

(Teleborsa) - Gruppo Waste Italia, società attiva nel settore dell'ambiente e ammessa alla procedura di concordato preventivo, rende noto che "alla luce delle deliberazioni degli organi sociali della Società" nello specifico: azzeramento del capitale sociale a copertura parziale delle perdite; copertura parziale delle perdite residue per circa Euro 13 milioni, mediante integrale utilizzo delle riserve esistenti, ivi comprese, con il consenso di Sostenya Group PLc, le "Riserve conto futuro aumento di capitale Sostenya Group Plc" e per circa Euro 65,1 milioni, mediante le sopravvenienze attive da esdebitazione derivanti dal concordato preventivo la cui omologazione è pendente presso il Tribunale di Milano; aumento di capitale per massimi Euro 6.451.873,75 idoneo alla copertura di tutte le residue perdite e alla ricostituzione di un capitale sociale in misura almeno pari al minimo legale e tendenzialmente congruo al sostenimento delle spese necessarie per portare a conclusione la procedura di concordato preventivo, Borsa Italiana, ha disposto a partire dalla seduta odierna e fino a successivo provvedimento, la sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni ordinarie della Società (cod. ISIN: IT0004441603).

