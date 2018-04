Welfare aziendale, PMI sempre piÃ¹ attive. Mencattini: "Salute e sanitÃ  al primo posto"

(Teleborsa) - Assicurazioni sanitarie, convenzioni per la salute, smart working. Sono solo alcune delle misure di welfare aziendale adottate dalle piccole e medie imprese, che stanno rivolgendo sempre maggiore attenzione a questo aspetto, in grado di accrescere la produttività dei lavoratori e generare benessere per l'qazienda.Ne ha parlato in una intervista rilasciata a teleborsa, in occasione della presentazione del rapporto Welfare Index PMI 2018."Sì, certamente. Il rapporto 2018 mette in luce proprio questo: le aziende aumentano,aziendale, aumentano i lavoratori che gradiscono queste forme di aiuto mutuo all'azienda e ai lavoratori e, soprattutto,che hanno le misure di welfare aziendale per l'dei suoi lavoratori", ha spiegato il numero uno di Generali Welion, neonata società di Generali Italia attiva nel settore dell'assistenza sanitaria."Quindi alla fine è un meccanismo che serve alle imprese, serve ai lavoratori, ma serve anche al territorio in cui l'impresa opera", ha aggiunto."In questa ricerca è emerso in modo molto forte, quello che si chiama, cioè la promozione della salute nei luoghi di lavoro", ha affermato Mencattini, aggiungendo "il luogo di lavoro è un momento molto importante, le persone ci trascorrono molta parte della loro vita"."Quindi, la possibilità in azienda di ottenere dei servizi che aiutino, da sani, adche possiamo avere sulla nostra salute, attraversoo altre attività di energy, ci aiutano a capire chi siamo, quali sono i nostri problemi di salute e come li possiamo risolvere, prima che diventino acuti", ha spiegato il manager, sottolineando che "questo fatto, ha ovviamente dei riflessi sulla sua salute e sulla sua vita, ma in generale ha dei"."E' un'impresa che pensa ai suoi lavoratori ed al loro benessere", afferma Mencattini, ricordando che "oggi la vita è molto diversa da quella che poteva essere in una visione del lavoro tradizionale"."La conciliazione della vita-lavoro è molto importante, la generazione di chi oggi lavora è compressa fra figli ancora da accudire e spesso genitori anziani che hanno necessità di aver un aiuto, quindi tutte le soluzioni di asili nido, asili nido convenzionati, smart working, lavoro flessibile sono tutte soluzioni che aiutano molto a continuare a lavorare in modo produttivo pure in un contesto in cui magari le esigenze familiari crescono".