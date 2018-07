Wells Fargo non decolla: utili e ricavi in calo nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Wall Street boccia il bilancio di Wells Fargo, altra big della finanza americana - oltre a Citigroup e JP Morgan - ad aver alzato il velo cui conti in questa nuova earning season.



La società ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 5,19 miliardi di dollari, o 0,98 dollari ad azione, in calo rispetto ai 5,86 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente e decisamente al di sotto degli 1,12 dollari del consensus.



I ricavi, passati da 22,2 a 21,6 miliardi di dollari, risultano in vece in linea con le stime di mercato.



A pesare sull'andamento il processo di trasformazione iniziato dalla banca per ritrovare la via della crescita, ma anche una serie di costi burocratici e legali.



Ad aprile la banca aveva rivisto al ribasso l'utile del primo trimestre di 800 milioni di dollari, dopo aver patteggiato una multa di un miliardo di dollari con due agenzie federali statunitensi per aver truffato i suoi clienti su mutui e assicurazioni auto.

