Winter 2018/19, Air Italy aumenta i voli da Malpensa per Delhi e Bangkok

(Teleborsa) - Successo di Air Italy per i suoi nuovi voli verso Oriente. A poche settimane dall'annuncio del nuovo collegamento da Milano Malpensa per Delhi, Air Italy ha già predisposto un incremento delle frequenze sulla rotta, ancora prima del suo avvio fissato per il prossimo 28 ottobre. Anche la linea per Bangkok durate l'inverno prevederà un volo aggiuntivo. E, sempre da Milano, è riconfermato anche per l'inverno lo "stagionale" su Miami, sempre da Malpensa.



"Abbiamo appena messo in vendita per l'inverno il nostro collegamento Milano-Miami che, dall'inizio delle operazioni, ha volato sempre con un fattore di riempimento di oltre l'80%. Espansioni che sono la testimonianza che il nostro piano aziendale e l'offerta stanno ricevendo il gradimento dei nostri passeggeri - ha dichiarato Neil Mills, Air Italy Chief Operating Officer - mentre abbiamo di recente preso in consegna il nostro secondo B737 Max 8, dopo il successo riscosso alla presentazione del veivolo al Farnborough Airshow. E, mentre la nostra flotta aumenta, puntiamo a offrire sempre più frequenze e nuove destinazioni".



La rotta Milano-Bangkok, che sarà inaugurata il prossimo 9 settembre, si aprirà con a 4 voli settimanali il lunedì, mercoledì venerdì e domenica, ai quali, dal 28 ottobre, si aggiungerà anche il sabato.



Per quanto riguarda invece i nuovi collegamenti per l'India, alle annunciate 5 frequenze settimanali da Malpensa a Delhi, che inizieranno a partire come si è detto dal 28 ottobre, se ne aggiungerà subito una sesta. La seconda Compagnia italiana volerà così a Delhi tutti i giorni tranne il mercoledì.



Il collegamento Milano Malpensa–Miami, lanciato lo scorso 8 giugno, viene riconfermato per la "winter season 2018-219" con 4 voli la settimana previsti di lunedì, venerdì, sabato e domenica



A bordo di tutti i nuovi collegamenti Air Italy per gli Stati Uniti, l'India e la Thailandia, operati con Airbus A330-200, Air Italy offre 24 posti di Business Class con poltrone completamente reclinabili, cucina italiana e servizio Wi-Fi. Oltre a un vasto programma di intrattenimento. Accurato servizio con cucina italiana anche per i 228 passeggeri di Economy Class, sempre con connettività WiFi e ampia scelta di programmi di intrattenimento.









