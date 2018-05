WM Capital, ok CdA al bilancio 2017

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital ha approvato in data odierna il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che verrà sottoposto all'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 29 giugno 2018.



Il periodo si è chiuso con un valore della produzione pari ad Euro 1,59 milioni, in linea con il 2016 (Euro 1,55 milioni). Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) si attesta a Euro 0,47 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2016) mentre il Margine Operativo Netto (Ebit) è pari ad Euro 0,11 milioni (Euro -0.24 milioni nel 2016), a seguito di ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro 0,36 milioni (Euro 0,44 milioni nel 2016).



Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,05 milioni (Euro -0,19 milioni nel 2016), dopo oneri finanziari pari a Euro 0,06 milioni. (Euro 0,46 milioni nel 2016). Il Risultato Netto è negativo e pari a Euro – 0,06 milioni (Euro – 0,20 milioni nel 2016).



La Posizione Finanziaria Netta consolidata è passiva per Euro 0,27 milioni. Al 31 dicembre 2016 la posizione finanziaria netta consolidata era passiva per Euro 0,30 milioni ed al 30 giugno 2016 era passiva per Euro 0,45 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA