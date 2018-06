Yoox Net-A-Porter, chiuso il periodo di sell-out

(Teleborsa) - E' terminata lo scorso 8 giugno la procedura di sell-out avviata il 21 maggio da Richemont sulle azioni residue di Yoox Net-A-Porter nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto promossa da RLG Italia Holding (controllata dal colosso elvetico del lusso) sulla società di vendite online.



Alla chiusura del periodo di sell-out, si legge in una nota di Richemont, risultano presentate richieste di vendita per 3.194.706 azioni YNAP residue, pari al 68,749% delle Azioni YNAP Residue e al 3,328% del capitale sociale ordinario di YNAP alla data di chiusura del suddetto periodo.



Richemont verrà a detenere, tenuto anche conto degli acquisti effettuati al di fuori della procedura di sell-out, 94.466.357 Azioni YNAP, pari al 98,394% del capitale sociale ordinario di YNAP.



In considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte di Richemont del 95% del capitale sociale ordinario di YNAP, l'offerente darà corso alla procedura congiunta avente ad oggetto massime 1.558.201 azioni YNAP, e precisamente n. 1.542.173 Azioni YNAP ancora in circolazione, pari all'1,606% del capitale sociale ordinario dell'emittente.



Yoox Net-A-Porter sarà delistata il prossimo 20 giugno.





© RIPRODUZIONE RISERVATA