Yoox Net-A-Porter, convertite azioni B in ordinarie

(Teleborsa) - Yoox Net-A-Porter comunica che oggi, 3 maggio, a fronte dell'esercizio da parte di Richemont della facoltà statutaria di convertire azioni B in azioni ordinarie per riportare la propria partecipazione al 25% del capitale votante, sono state emesse e assegnate n. 395.768 azioni ordinarie YNAP.



La partecipazione di Richemont risulta pertanto pari a n. 23.182.220 azioni ordinarie e n. 42.417.377 azioni B.



Per effetto di quanto precede, il nuovo capitale sociale di YNAP sarà pari a 1.351.790,95 euro, rappresentato da 135.179.095 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui 92.761.718 ordinarie e 42.417.377 Azioni B.

