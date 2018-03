Yoox, via libera di Consob all'OPA di Richemont . Al via il 19 marzo

(Teleborsa) - Nulla osta di Consob all'OPA di Richemont su Yoox Net-A-Porter .



La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha dato il via libera all'operazione che permetterà al colosso del lusso elvetico di far suo il fashion retailer online.



Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, inizierà alle 8:30 del giorno 19 marzo 2018 e terminerà alle 17:30 del 9 maggio 2018, estremi inclusi.



Ove ne ricorrano i presupposti indicati nel documento d'offerta, sarà riaperto per il periodo decorrente dal 21 maggio 2018 al 25 maggio 2018.







