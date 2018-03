Zephyro al lavoro nel Regno Unito

(Teleborsa) - Zephyro S.p.A. ha sottoscritto l'accordo quadro con Carbon and Energy Fund e Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust per la fornitura di servizi di efficientamento energetico delle strutture di risparmio energetico.



A seguito della gara pubblica indetta da Carbon Energy Fund (struttura privata che gestisce la maggior parte dei bandi di efficientamento energetico della Ministero della Salute del Regno Unito) e da Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust (struttura privata che gestisce un ospedale di ampie dimensioni a Chester, nei pressi di Liverpool), Zephyro è stata selezionata tra le 14 aziende del settore dell'efficientamento energetico, firmatarie di un accordo quadro con le suddette entità.



L'operatore italiano attivo nel settore dell'efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management per strutture complesse, in Italia e all'estero potrà così accedere, già nei prossimi giorni e per i prossimi 6 anni, alle successive gare organizzate sulla base dell'Accordo Quadro. In particolare, è prevista la pubblicazione a breve di bandi di efficientamento energetico da parte di 8 ospedali, mentre altri 11 sono già stati individuati per un investimento complessivo atteso di 114 milioni di euro.



"Per Zephyro, si tratta di una grande opportunità di espandere la nostra struttura nel Regno Unito e di partecipare a uno schema di gara collaudato nel settore dell'efficientamento energetico degli ospedali inglesi", ha dichiarato il Presidente Domenico Catanese.

