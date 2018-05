Zephyro con un balzo si avvicina al prezzo OPA Edison

(Teleborsa) - Azioni Zephyro in netto rialzo a Piazza Affari, dopo la sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisto del 71,6% del capitale da parte di Fenice, controllata di Edison.



Il trasferimento della partecipazione di maggioranza è subordinato a talune condizioni sospensive, tra cui l'autorizzazione Antitrust.

Edison consoliderà integralmente Zephyro a partire dalla data del closing. A seguito del closing, Fenice promuoverà l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle restanti azioni Zephyro, a 10,25 Euro per azione.



Sull'AIM Italia le azioni della società che offre soluzioni integrate di energy management si sono attestate a 10,05 euro, mostrando un balzo del 36,55%, avvicinandosi di molto al prezzo OPA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA