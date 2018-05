Zona Euro, disoccupazione in calo ma meno delle attese

(Teleborsa) - In lieve calo la disoccupazione dell'Eurozona nel mese di aprile.



Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,5% rispetto all'8,6% di marzo e al 9,2% di aprile 2017. Il dato, pur confermandosi ai minimi da dicembre del 2008, è leggermente al di sotto delle attese degli analisti che avevano previsto una discesa più consistente all'8,4%.



Nell'intera Unione Europea la percentuale dei senza lavoro rimane al 7,1% dal come a marzo, risultando in calo rispetto al 7,8% di aprile 2017 e ai minimi da settembre 2008.





