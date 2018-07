Zona Euro, economia mostra segnali di vigore

(Teleborsa) - Continua la crescita per l'economia di Eurolandia nel 2° trimestre dell'anno, a conferma della ripresa in atto nelle principali economie europee.



Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell Eurozona dovrebbe esser cresciuto nel 2° trimestre dello 0,3%, rispetto al +0,4% precedente. Il dato è al di sotto delle stime degli analisti che avevano previsto un +0,4%.



Su anno, invece, l'espansione economica dovrebbe registrare una crescita del 2,1% rispetto al 2,5% precedente. Le stime si attestano al 2,2%.



Anche per l'intera Unione Europea (EU-28) è attesa una crescita del PIL dello 0,4% su trimestre (+0,4% il precedente) e del 2,2% su anno (+2,4% il dato precedente).

© RIPRODUZIONE RISERVATA