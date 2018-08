Zona Euro, si deteriora il clima degli affari ad agosto

(Teleborsa) - Il clima affari nella Zona Euro ha registrato un calo ad agosto, seguendo il trend di rallentamento rilevato per tre mesi consecutivi. A penalizzare la fiducia hanno contribuito l'andamento degli ordini e della produzione negli ultimi mesi, mentre c'è più fiducia sul trend futuro.



In base ai numeri forniti dalla Commissione Europea, l'indice del clima affari è sceso di 1,22 punti a 1,30 punti di luglio (preliminare 1,29). Deluse le attese degli analisti che erano per un calo meno marcato a 1,28 punti.







