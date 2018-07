Zucchi trova l'accordo con i sindacati: ricollocamenti, part-time, incentivi esodo

(Teleborsa) - La società Vincenzo Zucchi ha annunciato oggi il raggiungimento di un accordo con i sindacati rispetto alla procedura di mobilità aperta il 6 giugno scorso, in vista del termine dei contratti di solidarietà previsto per il 31 agosto 2018.



Con l'accordo raggiunto oggi, valido fino ad agosto 2020, si creano le condizioni per poter scongiurare il pericolo di esuberi e licenziamenti per i 106 dipendenti coinvolti, poiché l'azienda si impegna a individuare soluzioni di ricollocamento interne all'azienda per i dipendenti e a riconoscere incentivi per le richieste di trasformazione dei contratti full time in contratti part time.



L'accordo prevede inoltre un percorso di riqualificazione professionale e un'attività di job posting interna all'azienda, oltre ad un accompagnamento alla pensione per determinati gruppi di lavoratori che potranno scegliere questa opzione fino al 31 gennaio 2019. Ai lavoratori invece interessati a lasciare l'azienda, sarà riconosciuto un incentivo all'esodo.



"Con l'accordo raggiunto oggi si apre un nuovo ciclo nella vita dell'azienda: comincia così la nuova fase di sviluppo e rilancio del Gruppo Zucchi", afferma la socidetà in una nota, ricordando le linee guida del nuovo piano di sviluppo strategico disegnato dal management, che ha come obiettivi l'implementazione dell'omnicanalità e dell'e-commerce, il rafforzamento delle partnership internazionali e lo sviluppo e il rinnovo delle licenze.



"Il confronto costruttivo e aperto con le parti sociali permette all'azienda di potersi finalmente concentrare in maniera esclusiva sull'implementazione delle strategie di crescita e sviluppo, al fine di confermare la leadership europea del Gruppo nel tessile casa. Il piano strategico ci permette di sviluppare un'azienda sempre più orientata al mercato e ai bisogni dei consumatori, portatrice dei valori di innovazione, lusso e qualità che da sempre contraddistinguono i marchi di questo Gruppo", ha affermato Joel Benillouche, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Zucchi.

