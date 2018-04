Il piano del Mef: crac banche venete, aumento sui rimborsi

Decreto in arrivo entro aprile e risarcimenti a maglie larghissime. Governo dimissionario al lavoro per mettere a punto il provvedimento amministrativo necessario a indicare le regole attraverso le quali l’Anac, guidata dal commissario Raffaele Cantone, stabilirà in che modo indirizzare i risarcimenti in favore delle vittime dei reati finanziari delle banche venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) poste in liquidazione coatta amministrativa dal decreto legge 99 nell’estate dello scorso anno. È il...





